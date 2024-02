È stata Chiara Ferragni ad aver cacciato Fedez da casa: “Settimane di silenzi”

Una decisione presa da Chiara Ferragni e vissuta da Fedez con grande sofferenza. Così, riporta Oggi, sono arrivati alla rottura i Ferragnez, dopo settimane di “distanze emotive” e “silenzi”. Secondo il settimanale nell’ambiente la crisi era nota da tempo: a fare il passo in avanti è stata la fashion influencer, che dopo l’intervista di Fedez a Marco Travaglio aveva pubblicato una foto senza più fede al dito.

Nelle ultime ore i due si sarebbero incontrati in casa per un chiarimento di persona. Fonti “assai vicine alla coppia” hanno riferto a Oggi che Ferragni starebbe “usando” questa sua vicenda personale per “distogliere” l’attenzione dell’opinione pubblica dalle ricadute del caso Balocco.

“Sono tre settimane che non vedo più Fedez. Prima lo vedevo spesso mentre passeggiava al parco che si trova qui, nel centro del quartiere, era solo o con il cane. Ora invece non si vede più nessuno, sembra essere sparito”, ha dichiarato all’Adnkronos un edicolante del quartiere CityLife a Milano, dove si trova la casa dei Ferragnez.