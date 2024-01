Caso Balocco, Ferragni rompe il silenzio: “Fiducia nella magistratura, chiariremo tutto”

Chiara Ferragni rompe il silenzio e con una nota ribadisce la sua «fiducia» nella magistratura che ha aperto un’inchiesta sul caso del pandoro Balocco ‘Pink Christmas’, il cosiddetto “pandoro-gate” che da diverse settimane sta facendo discutere.

Ferragni è «a disposizione» delle autorità competenti per «chiarire quanto accaduto» e «risponderà esclusivamente a loro», afferma l’imprenditrice digitale e influencer in una nota. «In seguito a continue sollecitazioni ricevute da vari organi di informazione Chiara Ferragni, anche in qualità di Amministratore Delegato di TBS Crew Srl e di Fenice Srl – si legge -, ribadisce che risponderà esclusivamente alle autorità competenti a cui conferma la propria fiducia ed è a loro disposizione per chiarire quanto accaduto».

La nota arriva mentre la influencer sul suo profilo social posta foto con la famiglia in montagna, nel giorno in cui il Codacons, che ha presentato denuncia e annunciato una class action, torna sulla vicenda rendendo pubblica una lettera arrivata dagli avvocati della Balocco per spiegare le ragioni della società. Una lettera che «ha dell’incredibile» per l’associazione dei consumatori che annuncia l’intenzione di agire «formalmente verso l’azienda nelle opportune sedi civili e penali per far risarcire tutti gli utenti lesi dagli illeciti emersi».