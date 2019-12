Sara Tommasi cambia pagina e apre una nuova attività

Sara Tommasi ha deciso di cambiar vita. Dopo tanti anni passati in un vortice pericoloso di droga, alcol e porno, la Tommasi ha deciso di lasciarsi alle spalle la vita di prima, inclusa Milano, per tornare alle origini.

Trasferitasi nuovamente a Terni, città natale, Sara ha deciso di aprire una nuova attività con la quale ripartire da zero. “Le forme del grano”, questo è il nome della panetteria gestita dalla Tommasi, inaugurato qualche settimana fa.

“Amo molto questo nuovo lavoro e sono felice di tenermi impegnata ogni giorno”, ha raccontato. “Spero sempre che mi richiamino in televisione, è quello il mio lavoro, è quello che amo fare di più. Il mio sogno sarebbe quello di partecipare a un reality-show, al GF Vip volentieri oppure perché no, partecipare nuovamente a L’Isola dei Famosi”.

Ma c’è di più: Sara Tommasi si candida apertamente per le selezioni della prossima edizione de L’isola dei Famosi: “Nel 2006 ho partecipato al reality e mi sono classificata quarta, quindi mi candido ufficialmente per al prossima edizione, questa volta vorrei vincere, principalmente per me stessa, come rivalsa personale”, ha spiegato la showgirl.

Sara Tommasi da Barbara D’Urso: “Soffrivo di bipolarismo”

Ospite da Barbara D’Urso nel serale di Live, su Canale 5, Sara Tommasi ha raccontato la verità sul suo passato.

“Ho rischiato di morire. Ho passato anni veramente terribili: scappavo di casa, vagavo senza una meta e non riuscivo a volermi bene. Mi davo a tutti e tante persone hanno approfittato di me. Mi facevano fare qualsiasi cosa perché non sapevo dire di no”.

E ancora: “Soffrivo di bipolarismo e la patologia veniva accentuata dall’uso di droga, alcol e psicofarmaci. Non riuscivo a stare meglio”.

Per fortuna, poi, Sara si è rimessa in sesto e, nonostante il sogno di tornare in tv, ha deciso di darsi una seconda possibilità proprio nella sua città d’origine.