Quei like alle foto della showgirl Selvaggia Roma partiti dall’account di Salvini: “Avvisate Francesca Verdini”

Matteo Salvini e i “like” a Selvaggia Roma su Instagram

Dall’account Instagram di Matteo Salvini sono partiti diversi cuoricini sulle foto della showgirl Selvaggia Roma. Il leader della Lega, fidanzato con Francesca Verdini, avrebbe messo ripetutamente “like” alle immagini sexy della ex concorrente del Grande Fratello. Un dettaglio che non è di certo passato inosservato a Dagospia, che ha contato i “mi piace” dell’ex vicepremier sulle foto della influencer romana. Gli apprezzamenti virtuali di Salvini a Selvaggia Roma sarebbero iniziati a settembre. “Il primo like di Salvini, arriva già nel mese di settembre, quando l’influencer romana, pubblica una sua foto mentre esce da una piscina. Qualcuno avvisi la fidanzata Francesca Verdini”, scrive il sito diretto da Roberto D’Agostino. Sono infatti molti i fan sui social che si chiedono se la fidanzata di Salvini sia al corrente della cosa.

