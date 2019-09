“Da qualche tempo ho una compagna”: la confessione di Romina Power a Domenica In

Romina Power ha una compagna

Romina Power confessa a Mara Venier di avere una compagna. Ospite della prima puntata del 15 settembre della trasmissione cult della domenica pomeriggio di Rai 1, Domenica In, Romina Power è tornata a raccontarsi all’amica Mara Venier.

L’ex moglie di Al Bano Carrisi si è aperta e ha parlato della sua vita, che oggi si divide tutta tra gli affetti di cui è circondata. Tra questi una compagna, che occupa un posto speciale nel suo cuore. “Mara, ho una compagna”, ha detto di getto l’ancora bellissima Romina Power alla padrona di casa.

Seduta sulle poltroncine del salotto di Rai 1, Romina Power ha confessato il suo nuovo amore, sì, ma non per una donna, ma per il suo cane. La compagna di cui parla Romina Power, infatti, è la piccola Daisy.

Le due sono praticamente inseparabili. La dolce Daisy accompagna Romina Power e nel tempo è diventata praticamente la sua ombra. Nessun uomo (o donna) quindi nella vita affettiva della cantante statunitense, ma solo quello per i suoi cari, compresa la sua cagnolina Daisy.

Ma la verità è che l’assenza di un uomo nella vita di Romina Power si sente. La padrona di casa Mara Venier ha chiesto alla ex moglie di Al Bano Carrisi per quale motivazione non abbia un fidanzato e lei ha risposto, sempre con il suo immancabile sorriso sulle labbra, che nessuno la vuole.

La storia con il cantante di Cellino San Marco è finita ormai da tempo, ma Romina Power non riesce a trovare la sua anima gemella, al momento. Ad Al Bano, la cantante è stata legata per 29 lunghi anni. I due si sono sposati nel 1970 e hanno divorziato ufficialmente nel 2012, ma la loro storia era finita ormai da tempo. Dal loro amore sono nati quattro figli.