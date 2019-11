Rihanna, la foto Instagram preoccupa i fan

Rihanna lascia Instagram per un po’, lo ha annunciato la stessa cantante sul suo profilo badgalriri. “Scusatemi, ho bisogno di staccare”, scrive. Lasciando intendere che non sta attraversando un buon momento. Oppure si tratta soltanto di una trovata pubblicitaria per lanciare il suo nuovo album?

Nella didascalia dell’ultima foto Rihanna promette “Tornerò presto” e sottolinea l’esigenza di prendersi una pausa dai social per via di un anno molto intenso.

I fan nei commenti si dicono preoccupati, ma ci sono anche utenti che scontenti perché si aspettavano l’arrivo del nuovo disco. L’ultimo album di Rihanna è infatti del 2016, dopo tre anni i fan si aspettano nuove canzoni.

“A tutti i miei amici, la mia famiglia e i miei collaboratori a cui non ho risposto negli ultimi mesi … perdonatemi. Quest’anno è stato decisamente sovraccarico e sto lavorando a questa cosa chiamata equilibrio”, continua nel post.

Tra i follower di Rihanna c’è anche chi ipotizza un matrimonio con il fidanzato miliardario saudita Hassan Jameel.

Potrebbero interessarti Francesca Verdini provocante su Instagram: le foto sensuali della fidanzata di Salvini Emanuele Filiberto annuncia il ritorno della famiglia reale: “È tempo di respirare tranquillità” Emma Marrone dopo la malattia pensa all’amore: “La persona destinata a me esiste”

Rihanna incinta? La dichiarazione della cantante manda in visibilio i fan