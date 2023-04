Raffaella Fico rimproverata dalla figlia: “Mamma, ma non ti vergogni?”

Raffaella Fico ha rivelato di essere stata rimproverata dalla figlia Pia dopo la sua partecipazione a Back to school, il programma di Italia 1 in cui alcuni concorrenti vip tornano bambini per sostenere l’esame di quinta elementare.

Esame rispetto al quale la showgirl napoletana ha avuto qualche problema, motivo per cui è stata ripresa dalla figlia.

“All’inizio è stato un po’ traumatico tornare alle scuole elementari – ha confessato Raffaella Fico in un’intervista a Superguidatv – Poiché mia figlia frequenta proprio le elementari, con lei avevo già ripetuto la maggior parte delle domande che mi sono state fatte, solo che in quel momento ti viene un blocco e ti viene il panico”.

L’ex di Mario Balotelli, quindi, ha ammesso di essere stata redarguita dalla figlia: “Mi ha detto: ‘mamma ma non ti vergogni, queste cose le hai ripetute con me’”.

Riguardo la sua carriera, poi, Raffaella Fico ha confessato: “Il mio sogno è sempre stato quello del mondo dello spettacolo, in punta di piedi ci sono riuscita. Nella vita non si smette mai di sognare e voglio continuare a farlo”.

“Non mi sono pentita di essere tornata al Grande Fratello, anzi l’ho fatto in maniera più consapevole, più matura. È stata un’esperienza totalmente diversa dalla prima. All’epoca del primo GF ero una ragazzina, ero spaesata. Questa l’ho fatta con una maturità e uno spirito diverso” ha concluso la showgirl.