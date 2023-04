Nel corso delle ultime ore il nome di Raffaella Fico è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip. L’ex concorrente del Grande Fratello è stata ospite di Verissimo e proprio qui si è lasciata andare ad alcune rivelazioni sul suo privato che hanno attirato l’attenzione di tutti. Nel dettaglio, non è passata inosservata la rivelazione che la showgirl ha fatto su Mario Balotelli. Scopriamo insieme cosa ha dichiarato.

I due sono stati insieme per quasi tre anni e il loro amore è stato coronato dalla nascita di Pia. L’amore tra la showgirl e il calciatore è naufrago ed oggi i due, stando a quanto dichiarato da Raffaella Fico, sono rimasti in buoni rapporti, nonostante abbiano cercato di ricostruire il loro legame ma senza successo.

Questo è quanto rivelato da Raffaella Fico su Mario Balotelli nel salotto di Verissimo: “Lui è come un fratello per me, ci diciamo tutto. Abbiamo riprovato a stare insieme, l’ultima volta è successo qualche tempo fa, ma abbiamo capito che non ci potrà essere un futuro insieme. Abbiamo realizzato che la cosa migliore è essere genitori di Pia. […] Chi ci ha provato di più? Entrambi, ma non abbiamo rancori. Non lo vedo come mio compagno oggi o in futuro, ci sono troppe incompatibilità”.

L’intervista di Raffaella Fico nel salotto di Silvia Toffanin è poi proseguita con alcune rivelazioni che la showgirl ha fatto in merito alla sua vita sentimentale. Queste sono state le sue parole: “Oggi ho delle esigenze diverse, sono una mamma, ho una bambina. Ma si sta benissimo da sole, ho ritrovato la serenità con me stessa”.