Paola Di Benedetto e Matteo Berrettini, storia già al capolinea: “Lui è sparito e lei non l’ha presa bene”

Relazione già finita tra Paola Di Benedetto e Matteo Berrettini

Sarebbe già finita la relazione, durata il tempo di un weekend in Toscana, tra la showgirl e conduttrice Paola Di Benedetto e il tennista Matteo Berrettini.

Lo sostiene il magazine Chi, secondo cui i due, dopo un weekend trascorso in Toscana, avrebbero smesso di sentirsi.

“Il tennista è sparito” si legge sulla rivista settimanale di gossip “e Paola non l’ha presa per niente bene”.

La voce di un flirt, in realtà mai confermata né smentita dai diretti interessati, è iniziata a circolare poco meno di un mese fa.

I due, secondo i ben informati, si erano conosciuti sui social per poi incontrarsi nella vita reale: ma la relazione, a quanto pare, non sarebbe durata.

La speaker radiofonica di Rtl 102.5, dopo la rottura con Federico Rossi dell’ex duo musicale Benji&Fede con il quale era stata insieme dal 2018 al 2021, questa estate aveva avuto un flirt con il cantante Rkomi.

I due, presentati come la coppia dell’anno da Fedez, si sono lasciati dopo pochi mesi dall’inizio della relazione per decisione del cantante che non avrebbe retto alla “sovraesposizione mediatica”.