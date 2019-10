Temptation Island, Pago è davvero single? L’indiscrezione in una storia Instagram

Dopo la fine di Iemptation Island Vip, Pago si lascia andare a un commento sul fatto di essere single o meno

Dell’ultima edizione di Temptation Island Vip la coppia che resterà più impressa nelle mente dei fan del reality sarà sicuramente quella formata da Serena e Pago, che, nelle ultime ore, pare essersi sbilanciato sul suo stato sentimentale: è single o no?

In tanti si chiedono come sia andata a finire tra Serena Enardu e il cantante Pago. I due, infatti, non sono usciti insieme dal programma. Ognuno ha preso la sua strada, dopo il feroce confronto davanti all’ultimo falò.

Temptation Island, Serena e Pago: la fine di un amore

Ma se i due si siano rivisti o meno fuori dalla trasmissione non è (ancora) dato saperlo. Serena Enardu e Pago si sono rivisti a Uomini e Donne, ma la puntata non è ancora andata in onda. Non sappiamo quindi quale sia l’effettivo rapporto tra i due al momento.

Quel che è certo è che nel momento in cui Pago e Serena hanno lasciato il programma i due sembravano intenzionati a dirsi addio. Ma non vi è alcuna certezza al riguardo e a far sospettare che forse tra l’ex tronista e il cantante sia tornato l’amore è una frase pronunciata da Pago sui social.

In una delle ultime stories pubblicate dall’artista sardo si sente un amico rivolgersi a Pago e chiedergli se è single al momento. Lui all’inizio un po’ distratto balbetta un “no, no”, poi ci ripensa: “Non ne ho voglia, non posso”. Parole che gettano un’ombra sull’effettiva relazione tra i due.

Al momento, probabilmente per motivi contrattuali, non è dato sapere se i due sono tornati insieme o se le loro strade si sono effettivamente divise per sempre. Qualcuno ha spifferato di averli visti di nuovo insieme, in Sardegna, ma per ora restano solo voci.

Potrebbero interessarti Jennifer Aniston smaschera la finzione dei post su Instagram con una foto esilarante “Mi dissero di non sposare Harry e avevano ragione”: la confessione di Meghan Markle Rafael Nadal sposa Xisca Perellò: il matrimonio super blindato del tennista a Maiorca | FOTO

Bisognerà aspettare le prossime puntate di Uomini e Donne e la reunione di Temptation Island Vip per sapere la verità.

Pago rompe il silenzio: il lungo post del cantante sui social dopo Temptation Island Vip