La frecciatina di Naike Rivelli a Barbara D’Urso: “Io purtroppo la dovrò vedere ancora”

La frecciatina di Naike Rivelli a Barbara D’Urso: “Io la dovrò vedere ancora”

Naike Rivelli al veleno contro Barbara D’Urso: la figlia di Ornella Muti, infatti, in una serie di video postati sul suo profilo Instagram ha ironizzato sull’addio della conduttrice a Pomeriggio 5.

“Voi sicuramente non la vedrete a Pomeriggio 5, ma io purtroppo la vedrò in tribunale! Che vinca la giustizia” ha scritto Naike Rivelli in un primo video.

“Ho saputo che cercate nuovi volti per Pomeriggio 5. So fare tutto quello che serve. Sono la candidata perfetta” ha successivamente aggiunto la figlia di Ornella Muti lanciando un appello a Mediaset.

La conduttrice, intanto, ha rotto il silenzio sulla decisione di Mediaset di interrompere la sua collaborazione con il contenitore pomeridiano di Canale 5.

“Il sentimento dominante? Il dolore, unito allo sgomento e alla rabbia. La cosa che mi fa più male è che non mi hanno permesso di salutare il mio pubblico. E con quel comunicato hanno fatto pensare che fossi d’accordo nella decisione, io non ho concordato niente” ha dichiarato Barbara D’Urso in una lunga intervista a La Repubblica.