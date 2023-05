Gira un video hard con un prete, la rivelazione shock della modella di OnlyFans: “Era un mio iscritto”

Modella di OnlyFans rivela di aver girato un video hard con un prete

Giulia Vaneri, modella e content creator di OnlyFans, la piattaforma che propone contenuti per adulti attraverso la sottoscrizione di un abbonamento, ha rivelato di aver girato un video hard con un prete.

“Era un mio iscritto” ha dichiarato la modella: “Poi ha lasciato tutto ed allora ho pensato di registrare dei contenuti con lui quando ha deciso di lasciare l’abito da sacerdote”.

La creator di OnlyFans, quindi, difende l’ex sacerdote: “Non credo che ci sia nulla di male se un ex prete sia un mio abbonato, l’idea che abbia deciso di pubblicare un contenuto mi stuzzica ancora di più”.

Non è la prima volta che una modella della piattaforma per adulti fa rivelazioni shock. Di recente, infatti, Michelle Comi aveva raccontato di aver realizzato un contenuto hard con un suo iscritto, salvo scoprire poco dopo che questo era minorenne.

“Dovevo scegliere tra i miei abbonati un ragazzo con cui registrare il video. Dopo varie selezioni ho scelto e l’ho incontrato. È andato tutto bene, abbiamo girato il video, ma non gli avevo ancora fatto firmare le carte dei documenti” aveva affermato la modella.

“È saltato il suo anno di nascita, il 2005. Per ovvi motivi il video non può essere distribuito. Anzi, non dovrebbe proprio esistere. E infatti è stato cancellato. È stata colpa mia, avrei dovuto fargli firmare tutto prima, ma essendo la prima volta che lo faccio sono andata un po’ sulla fiducia” aveva dichiarato Michelle Comi aggiungendo: “Spero che almeno si sia divertito”.