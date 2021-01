Michelle Hunziker, il post Instagram contro il governo

Michelle Hunziker ha commentato la crisi di governo italiano e la situazione economica dell’Italia in piena pandemia con un post Instagram: “Mi preoccupa molto l’attuale situazione al governo. Trasmettono l’instabilità più totale e creano ancora più incertezze in tutti noi, invece di unirsi nel pieno di una pandemia mondiale rendendosi conto che ora serve UNITÀ per creare opportunità e lavoro. Non abbiamo bisogno di “assistenzialismo” bensì di essere messi nelle condizioni di poter sperare in un futuro di rinascita e di crescita economica. Per fare questo, converrebbe dare a tutti la possibilità di continuare le proprie attività senza un “cappio” al collo. Serve liquidità a sostegno delle aziende e dei liberi professionisti oltre ad investimenti per creare valore in futuro ma sopratutto non perderlo oggi perché significherebbe perderlo in maniera permanente”. Così la conduttrice svizzera in un post sui social. Un’opinione condivisa da molti che però ha incontrato anche diverse critiche. Tra i follower c’è anche chi è andato contro il punto di vista di Michelle Hunziker: “Non è questione di assistenzialismo, troppo facile a pancia piena giudicare tutti. Il lavoro per tutti non c’è, non dico di dare soldi a destra e a manca, ma neanche abbandonare a se stesse le persone”, ha scritto un utente rispondendo al post contro il governo scritto dalla showgirl. Al momento Michelle Hunziker non avrebbe replicato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

