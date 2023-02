Michelle Hunziker contro il cibo del futuro: “Quelle zampette mi fanno senso”

Michelle Hunziker si è espressa sull’introduzione degli insetti nella catena alimentare come proteina sostitutiva. Il parere è stato nettamente a sfavore, nonostante locali come Pane & Tria abbiano già inventato Il Grillo Cheeseburger, fatto appunto con farina di grillo.

L’apporto proteico di questo tipo di farina è molto alto, senza contare il basso impatto che ha sull’ambiente rispetto alle proteine ricavate dalla carne rossa. Ma non tutti sono pronti ad affidarsi al “cibo del futuro”. Neppure Michelle.

“Buongiorno a tutti, ovunque io mi giri qualunque notizia parla di introdurre i grilli nell’alimentazione”, esordisce la showgirl svizzera nelle sue stories di Instagram.

Cronaca / Tarme, locuste, vermi, grilli: gli insetti a tavola ci salveranno? Ecco che sapore ha il cibo del futuro Cronaca / Farina indigesta: anche la sicurezza resta un'incognita

“L’altro giorno ero da Fiorello e mi ha proposto di assaggiare una patatina fatta di grillo. Stamattina ho visto che stanno cercando di lanciare l’hamburger del grillo”, continua.

“Io so che è il cibo del futuro – spiega Michelle trattenendo ironicamente le lacrime – ma io da piccola li catturavo nei prati, poi li liberavo ovviamente ma a me quelle zampette fanno senso. Ma come si fa a mangiare un grillo?”, conclude Michelle.

Poi ha lanciato un sondaggio alla sua community, chiedendo se sono pronti a mangiare i grilli. Più del 90% dei follower di Michelle hanno cliccato sul: “Neanche se mi pagano”. Tra le altre opzioni si leggono: “Boni” e “Ci proverò”, opzioni ferme al 12% di click.