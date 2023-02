A Milano il primo ristorante in cui mangiare il “Grillo cheeseburger”

A Milano arriva il grillo cheeseburger, il primo hamburger con farina di grillo. A firmare la proposta gastronomica che tra detrattori e sostenitori non lascerà nessuno indifferente è Pane e Trita, catena presente in via Muratori – in zona Porta Romana – e in Brianza.

“Da sempre attenti alle evoluzioni dei gusti e dei trend alimentari, e convinti che a tavola ci si possa, e debba, divertire, oltre a mangiare bene, i founder di Pane & Trita hanno intuito le potenzialità del nuovo regolamento approvato dall’Unione Europea lo scorso 24 gennaio, che autorizza l’utilizzo e il commercio della farina del cosiddetto Acheta domesticus, il grillo domestico, e per primi in Italia lanciano l’hamburger di grillo”, hanno annunciato dal locale. “Siamo da sempre degli innovatori – ha commentato Pabel Ruggiero, Ceo e co founder di Pane & Trita – sin da quando abbiamo creato il format, nel 2015, abbiamo basato la nostra proposta sul binomio qualità e divertimento. Il pubblico è spesso incuriosito dalla novità e ama sperimentare: noi siamo in grado di offrirgli un’esperienza unica per il palato che in questo caso è anche rivoluzionaria”.

Il 24 gennaio l’Unione Europea ha autorizzato la vendita di prodotti alimentari ricavati da alcuni insetti. Tra cui la farina della specie detta grillo domestico, nome scientifico Acheta domesticus (ma non sono i grillini presi nei campi, provengono da allevamenti controllati e certificati).

E subito i ristoratori più fantasiosi hanno intuito le nuove possibilità, si sono organizzati per procurarsela e poter confezionare piatti da proporre nei ristoranti. E’ il caso della pizzeria Almiro, che in provincia di Bologna vuole aggiungere farina di grillo all’impasto delle pizze. E di un cuoco di Roma che vuole farne una componente del sushi. Pabel Ruggiero e i suoi soci, che hanno fondato Pane & Trita nel 2015, sono basati in Brianza e hanno trovato la soluzione vicino a casa. Si forniscono infatti da un’azienda food-tech, la Soul-K di Muggiò, specializzata in prodotti innovativi, che importa la farina da un produttore finlandese (i grilli crescono in allevamenti super controllati, acqua e terreni puliti).