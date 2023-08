Marracash ritrova l’amore dopo Elodie: ecco chi è la nuova fidanzata del rapper

Marracash ritrova l’amore: ecco chi è la nuova fidanzata del rapper

Dopo la storia d’amore con la cantante Elodie, Marracash ritrova l’amore: il rapper, infatti, è stato paparazzato con la sua nuova fidanzata Assia Pesenti.

Marracash e Assia Pesenti, infatti, sono stati paparazzati dal settimanale Chi a Pantelleria, dove i due stanno trascorrendo qualche giorno di vacanza.

Le foto lasciano ben poco spazio all’immaginazione dal momento che i due sono immortalati mentre si scambiano un appassionato bacio.

Non è chiaro quando i due si siano conosciuti né da quanto si frequentino. Di recente, il rapper era tornato a parlare della sua storia d’amore con Elodie affermando: “È una cosa che non rifarò mai più. Poi non ti sganci mai più. C’è ancora gente che ne scrive e sono passati due anni da quando è finita la mia ultima storia”.

“È stata una storia che ha colpito tantissimo l’immaginario italiano, quindi lo capisco ma non fa per me tutto questo tam tam mediatico o il fatto che se ne parli continuamente, diventa una storia in cui la gente dice sempre la sua, critica, rompe” aveva concluso Marracash.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)

Chi è Assia Pesenti, la fidanzata di Marracash

Ma chi è Assia Pesenti, la nuova fidanzata di Marracash? Nata a Bergamo, la giovane, che ha 27 anni, 17 in meno del rapper, è una fashion designer.

Laureata all’Istituto Marangoni di Milano, sua mamma fa parte di una nota famiglia di ristoratori del bergamasco. Assia Pesenti ha un profilo Instagram seguito da oltre 10mila follower dove condivide sia scatti della sua vita quotidiana che progetti inerenti al suo lavoro.