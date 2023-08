La mamma di Belen Rodriguez e la frecciatina social a Stefano De Martino

Dopo Belen Rodriguez anche Veronica Cozzani, mamma della showgirl argentina, sembra inviare delle frecciatine social al suo ormai ex genero Stefano De Martino.

Tra le stories pubblicate sul suo profilo Instagram, infatti, ne è apparsa una che sembrerebbe proprio un attacco diretto all’ex ballerino di Amici.

Veronica Cozzani, infatti, ha pubblicato la copertina di un libro che sta leggendo durante le sue vacanze. Il titolo? “La storia del mio incontro con un narcisista”.

Già nei giorni scorsi era stata la stessa Belen Rodriguez a pubblicare video e foto, che sembravano diretti propri a Stefano De Martino.

In particolare, la conduttrice aveva pubblicato un filmato in cui si vedevano diversi cervi con le corna lunghe e ramificate. Belen Rodriguez non aveva aggiunto altro, ma, il riferimento alle corna, ovvero al presunto tradimento di Stefano De Martino, sembrava abbastanza evidente. Non a caso uno dei primi commenti era quello dell’ex gieffina Guendalina Canessa che scriveva: “Corna in libertà”.