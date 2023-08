Stefano De Martino ha tradito Belen? Il video della showgirl spazza via ogni dubbio

Stefano De Martino ha tradito Belen? Il video della showgirl

Da settimane si rincorrono le voci di un presunto tradimento di Stefano De Martino ai danni di Belen Rodriguez: un’indiscrezione che ora sembrerebbe confermare anche la stessa showgirl argentina con un enigmatico, ma nemmeno troppo, video postato sul suo profilo Instagram.

La conduttrice, che si trova in vacanza con la figlia Luna Marì, ha pubblicato un filmato in cui si vedono diversi cervi con le corna lunghe e ramificate.

Belen Rodriguez non ha aggiunto altro, ma, il riferimento alle corna è abbastanza evidente. Non a caso uno dei primi commenti che si leggono è quello dell’ex gieffina Guendalina Canessa che scrive: “Corna in libertà”.

Così come a molti non è sfuggito il like di Emma Marrone, ex di Stefano De Martino che tradì la cantante proprio con la showgirl argentina.

Già nella giornata di ieri, mercoledì 9 agosto, in una stories su Instagram Belen Rodriguez si era mostrata mentre si accarezzava la parte alta della testa più volte scoppiando poi in una risata.

Anche in questo caso diversi utenti avevano visto nel gesto della conduttrice argentina la conferma che Belen avrebbe “le corna”, ovvero che sarebbe stata tradita dall’ex ballerino di Amici, come peraltro sostenuto da Fabrizio Corona.