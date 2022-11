Che tempo che fa, Luca Argentero geloso di Rkomi: “Si sa solo svestire”

Ospite di Che tempo che fa, in onda su Rai 3 nella serata di domenica 20 novembre 2022, Luca Argentero ha rivelato di essere geloso di Rkomi, il cantante milanese apprezzato dalla moglie dell’attore, Cristina Marino.

Intervistata dal conduttore Fabio Fazio, la coppia ha raccontato alcuni lati inediti del loro rapporto, tra cui la gelosia dell’attore nei confronti di alcuni personaggi noti particolarmente apprezzati dalla moglie per il loro aspetto fisico.

“Mia moglie mi rinfaccia da una settimana che non ci hai invitato nella stessa puntata dove c’era Timothée Chalamet e continua a ripetermelo ogni giorno, ma ho letto la lista degli ospiti e per fortuna dopo arriva Stefano De Martino, che è l’altro problema che abbiamo in famiglia…”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Che Tempo Che Fa (@chetempochefa)

“Sei geloso?” ha chiesto Fabio Fazio con Luca Argentero che ha risposto: “Beh sì dai”.

“Mia moglie ha avuto il coraggio di dirmi che mette like su Instagram a Stefano De Martino perché fa delle belle foto. Le ho detto: ‘Dai amore offendi la mia intelligenza, è tutto a torso nudo, tutto unto…” ha scherzato Argentero rivelando che il ballerino è un suo amico.

I due, che hanno preso parte alla terza edizione di Celebrity Hunted in onda su Amazon Prime, hanno poi parlato di Rkomi, anche lui concorrente del reality in coppia con Irama.

“Ho letto che Cristina ha visto a torso nudo Rkomi ed era rimasta impressionata” ha dichiarato Fabio Fazio.

“Rkomi è un ragazzo estremamente interessante, simpatico” ha affermato Cristina Marino con Luca Argentero che ha replicato scherzando: “Ma che si traveste, si sveste” alludendo al fatto che spesso nei suoi concerti il cantante si esibisce a petto nudo.