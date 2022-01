Cristina Marino, la moglie di Luca Argentero: “Non sopporto le fan maleducate”

Uno degli attori più apprezzati e amati del momento è sicuramente Luca Argentero, protagonista della fiction di successo di Rai 1 Doc – Nelle tue mani. Il bell’attore è sposato dallo scorso anno con Cristina Marino, una delle donne più invidiate d’Italia. I due hanno avuto una bambina, Nina Speranza. L’attrice e influencer in un’intervista al Corriere della Sera non le manda a dire: “Se fossi stata gelosa non avrei potuto sposare Luca Argentero, sarei stata matta! Su di lui sono tranquillissima, assolutamente — racconta — ma mi irrita la mancanza di rispetto di alcune donne”. “Mi indispongono le donne che davanti a me palesemente sono invadenti, che urlano “Oddio ti amo”, “Oddio che bello”, come se io di fianco, per esempio, non ci fossi. Non sono frasi giustificabili solo perché è famoso. Ci sono tanti modi per manifestare il proprio essere fan, ben venga quello educato”, ha spiegato Marino.

Intanto Cristina e Luca si stanno godendo una magnifica vacanza al caldo: “Il 2021 è stato un anno concitatissimo sia per me che per Luca. Abbiamo lavorato tanto, ci siamo sposati, io ho scritto un libro e Luca è stato sul set per tanto tempo. Così, appena finiti i suoi impegni di lavoro, siamo partiti”, ha confessato l’attrice. La moglie di Luca Argentero ha inoltre spiegato la decisione di non postare foto della figlia sui social, per evitare che vada incontro a commenti eccessivi o “da bar”.