Nuova gaffe per Lory Del Santo: insulti a Blasi, Savino e Luxuria dal suo account Instagram

Dopo gli autoelogi, gli insulti: nuova gaffe di Lory Del Santo su Instagram

Non solo gli autoelogi: sul profilo Instagram di Lory Del Santo, infatti, sono stati pubblicati anche messaggi di insulti nei confronti di Ilary Blasi, Vladimir Luxuria e Nicola Savino, rispettivamente conduttrice e opinionisti de L’isola dei famosi, il reality dal quale la showgirl è stata appena eliminata.

Tra i diversi messaggi pubblicati a nome della stessa Lory Del Santo, in cui la showgirl elogiava se stessa, ne è apparso anche uno in cui venivano presi di mira i protagonisti della trasmissione in onda su Canale 5.

Nel post, firmato dalla stessa Lory Del Santo, si parla di una “conduzione di asso livello”, di un “opinionista non pervenuto come Savino” e di Vladimir Luxuria, definita “il signor Vladimiro Guadagno”.

Gossip / “Sei grande, ti adoro”: gaffe di Lory Del Santo che si elogia da sola dal suo account Instagram

In un altro messaggio, invece, si parla di “conduzione scandalosamente debole” e di “Vladimir incommentabile”.

Questi messaggi stonano un po’ con la spiegazione fornita dallo staff della Lory Del Santo, che aveva precisato “che la signora Lory Del Santo, attualmente in Honduras, non è in possesso di uno smartphone. Si vuole precisare che i commenti effettuali dall’account della signora Del Santo sono stati pubblicati in buona fede dallo staff al solo scopo di documentare la riconoscenza dei fan che è stata dimostrata nei direct”.

“Teniamo ancora a precisare che lo staff – si legge in un secondo messaggio pubblicato sui social – si è limitato a fare dei copia incolla di alcuni dei tanti messaggi di apprezzamento che stanno giungendo a Lory in direct dando per scontato che si sarebbe capito che erano dei repost volutamente senza citare i nomi dei profili”.