“Sei grande, ti adoro”: gaffe di Lory Del Santo che si elogia da sola dal suo account Instagram

Gaffe di Lory Del Santo che si elogia da sola dal suo account Instagram

Lory Del Santo nel mirino dei social: non è passata inosservata, infatti, la gaffe commessa dall’ex concorrente de L’isola dei famosi che, a poche ore dalla sua uscita dal reality, ha iniziato a elogiare sé stessa su Instagram senza rendersi conto che i commenti venivano pubblicati direttamente dal suo account.

“Ti ammiro tantissimo” si legge tra i vari commenti oppure “Ti ho amato all’interno dell’isola” senza considerare i commenti in cui vengono attaccati sia i concorrenti de L’isola che la produzione del programma.

A tentare di spiegare quanto accaduto è stato lo staff della showgirl che, sempre sul suo profilo Instagram, ha pubblicato il seguente messaggio: “In merito alla notizia uscita sui principali mezzi di comunicazione, intendiamo precisare che la signora Lory Del Santo, attualmente in Honduras, non è in possesso di uno smartphone. Si vuole precisare che i commenti effettuali dall’account della signora Del Santo sono stati pubblicati in buona fede dallo staff al solo scopo di documentare la riconoscenza dei fan che è stata dimostrata nei direct”.

“Teniamo ancora a precisare che lo staff – si legge in un secondo messaggio pubblicato sui social – si è limitato a fare dei copia incolla di alcuni dei tanti messaggi di apprezzamento che stanno giungendo a Lory in direct dando per scontato che si sarebbe capito che erano dei repost volutamente senza citare i nomi dei profili”.