“Crisi” Chiara Ferragni-Fedez: ecco dove sono andati a San Valentino

Dall’ultima serata di Sanremo non si fa che parlare del gelo sceso sulla coppia più patinata d’Italia: i Ferragnez. E se il silenzio social di Fedez fa più rumore di una bomba, non passa inosservata l’attività della moglie Chiara Ferragni che invece posta spesso su Instagram senza mai riprendere o nominare il marito.

Il giorno dirimente è stato certamente San Valentino: tutti si aspettavano una foto insieme, una dedica, una cena romantica. Nulla. Ma dove erano? Nel tempo sono state avanzate numerose ipotesi. C’è chi sostiene che la foto rubata in cui appaiono insieme sia stata scattata sotto al portone di un avvocato.

A fugare i dubbi invece ci ha pensato Vanity Fair. Secondo il giornale l’indirizzo in cui Fedez e Chiara sono stati avvistati l’ultima volta insieme corrisponde a quello di un centro di cura psichiatrica e psicologica, un gruppo di medici associati, oltre agli inquilini privati.

Quindi nessun avvocato, al contrario di alcuni rumor circolati nelle ultime ore. Sembra più probabile che siano andati a una seduta di terapia di coppia. Potrebbero essere stati lì per le riprese della nuova stagione dei Ferragnez, che come fil rouge della narrazione aveva, negli scorsi episodi della serie, proprio la psicoterapia di coppia? Sembra di no, secondo giornalista Guia Soncini che ha lanciato la notizia dello stop alle riprese della stagione numero 2 di The Ferragnez. La serie dedicata alla famiglia sarebbe dovuta ripartire a maggio, ma sembra che il tutto sia stato posticipato al dopo estate.

Dal sito del centro di cura psichiatrica e psicologica, emerge che i terapeuti sono specializzati in terapia di coppia, oltre che in disturbi depressivi e contro l’ansia, psicotici, disturbi di personalità, abuso e dipendenza da sostanze e alcol.