Lady Gaga chiede su Twitter cos’è ”Fortnight” ma forse intendeva Fortnite

“What’s fortnight”, “Cos’è fortnight”. Un frase che non ha nemmeno l’aspetto di una domanda. È quello che ha scritto su Twitter Lady Gaga il 15 ottobre. Chissà se si tratta di un refuso voluto e, sopratutto, chissà se realmente la cantante americana non sa cosa sia Fortnite. I due termini, infatti – Fortnite e Fortnight – in inglese hanno la stessa pronuncia e Lady Gaga potrebbe aver fatto soltanto confusione.

Pare davvero curioso che Lady Gaga non sappia cosa sia il celebre videogioco. Molto più probabile che Stefani Joanne Angelina Germanotta, questo il vero nome della cantante di Shallow e star di “A star is born”, si sia divertita a trollare i suoi fan, scrivendo, il nome del videogioco in maniera errata.

Nelle ultime ore, infatti, Fortnite ha fatto molto parlare di sé, dopo che da domenica 13 ottobre 2019 era stato sostituito da un enorme buco nero virtuale, che rendeva impossibile giocare o fare qualsiasi altra azione. Dopo 48 ore il mistero è stato risolto: il celebre videogioco si stava preparando al lancio del capitolo 2.

In poche ore, i fan hanno risposto al Tweet della star. Alcuni hanno ironizzato, altri hanno risposto seriamente. Di sicuro, il tweet ha avuto un grande successo.

Resta un dubbio: e se Lady Gaga stesse parlando d’altro? “Fortnight”, contrazione di “fourteen nights” si traduce in italiano “due settimane”. E non necessariamente nel tweet si legge un riferimento al videogioco.

