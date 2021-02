Mauro Icardi e Wanda Nara sono stati vittime di un furto nella loro villa a Parigi e i ladri hanno portato via un bottino di oltre 400mila euro, potendo contare anche sul prezioso guardaroba della moglie dell’attaccante del Psg.

Mentre nell’ultimo weekend di gennaio infatti Mauro Icardi era in trasferta con la sua squadra, il Psg, e Wanda Nara era impegnata con i figli, i malviventi hanno fatto irruzione nella loro lussuosa villa nella capitale francese, deve c’è anche una palestra e una piscina olimpionica.

Hanno così trafugato preziosi, orologi e vestiti per una valore che si avvicina a mezzo milione di euro. Un furto quasi a colpo sicuro dato che Wanda ha più volte mostrato sui social gli interni della sua casa e il suo immenso guardaroba.

I ladri hanno approfittato della casa vuota per agire indisturbati di notte: ad accorgersi del ricco furto e dare l’allarme è stato il personale di servizio. Wanda Nara e Mauro Icardi hanno scelto di mantenere la cosa per ora riservata, scegliendo di non postare nulla a riguardo dai rispettivi account social.

