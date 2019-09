Tutta la verità del ballerino di Amici sul rapporto con la conduttrice

Lo storico ballerino di Amici Kledi Kadiu (45 anni) si confessa su Maria De Filippi nella trasmissione Vieni da Me condotta da Caterina Balivo.

Kledi rompe il silenzio sul rapporto con Maria De Filippi. Il gossip tra i due ha tenuto banco per anni, i principali rumors volevano che tra la moglie di Maurizio Costanzo e il ballerino albanese ci fosse una relazione segreta.

Oltre a Maria De Filippi, secondo alcuni rotocalchi italiani Kledi avrebbe avuto una storia anche con la collega Rossella Brescia.

La ballerina fa giungere un messaggio in studio per salutare l’ex collega Kledi: “C’era questo affetto incredibile, un’amicizia fortissima, un’intesa pazzesca. Molti fraintendevano. In realtà lui è sempre rimasto il mio cucciolo, Bubi”, ha detto Rossella Brescia.

“Bubi è il soprannome che ci eravamo dati quando danzavamo insieme”, racconta Kledi.

Kledi e Rossella Brescia danzano insieme

Kledi ha lavorato al talent televisivo Amici per circa 15 anni, dal 2001 al 2016.

Sul presunto flirt con Maria De Filippi, il ballerino di Amici ha dichiarato: “Si dice che abbia avuto una storia con lei. Ci ridiamo insieme, invece lei è stato il mio talent scout”.

“Lei è la persona che mi ha dato fiducia, rispetto, è una donna generosa. Ha fiuto, è precisa e pignola”, aggiunge il ballerino sulla “regina” di Canale5.

