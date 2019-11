Così Jennifer Aniston ringrazia i 20 milioni di follower su Instagram

Jennifer Aniston su Instagram raggiunge 20 milioni di fan

Lo scorso 15 ottobre Jennifer Aniston ha esordito su Instagram con un selfie insieme al cast di Friends, la sitcom che l’ha resa famosa. Con quella foto in sole 24 ore l’attrice ha raggiunto la quota di 6 milioni di fan, oggi, poco più di un mese dopo, sono 20 milioni. È record.

Il debutto di Jennifer Aniston mandò addirittura in crash Instagram. A pochi minuti dal suo arrivo sul social, infatti, gli utenti che volevano seguirla trovavano messaggi di errore del sistema.

Per ringraziare i suoi 20milioni di fan oggi, 19 novembre, l’attrice ha condiviso un video molto divertente. Il post è un meme in cui Jennifer Aniston appare commossa e in lacrime.

“20 milioni di follower?! Sono un sacco di ringraziamenti! Grazie, ragazzi!”, scrive nella didascalia.

