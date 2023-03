Jacqueline Luna Di Giacomo contro la madre Heather Parisi: “Lei non sa nulla, mi ha mancato di rispetto”

Jacqueline Luna Di Giacomo contro la madre Heather Parisi

Jacqueline Luna Di Giacomo attacca la madre Heather Parisi dopo l’intervista che quest’ultima ha rilasciato a Belve, il programma in onda su Rai 2 nella serata di martedì 14 febbraio 2023.

Nel corso della trasmissione, infatti, Heather Parisi, tra le altre cose, ha parlato anche di Ultimo, fidanzato della figlia, facendo letteralmente finta di non conoscerlo.

“È contenta di essere la suocera di Ultimo?” ha chiesto Francesca Fagnani a Heather Parisi, che ha fatto finta di non conoscere l’interprete. “Di chi? Non lo so di cosa parli” ha infatti risposto l’americana.

Ora, arriva la risposta piccata della figlia, che sul suo profilo Instagram ha attaccato la madre rivelando che le due ormai non si parlano da anni.

“Rispetterò per sempre mia madre – ha scritto Jacqueline Luna Di Giacomo in una stories – nonostante la sua assenza nella mia vita. Ieri sera mi sono sentita mancata di rispetto e mi trovo costretta ad ammettere una triste realtà, che personalmente avrei preferito non condividere. Non vedo mia madre da 10 anni”.

“Dunque – continua la figlia di Heather Parisi – mi dissocio da qualunque cosa sia stata detta. Lei non sa nulla della mia vita se non via social come voi. Vi chiedo di rispettare la mia privacy, soprattutto riguardo un argomento così delicato”.

“Io sono Jacqueline Luna e vorrei un giorno si parlasse di me per quello che avrò creato io. Per la Jac che lavorerà nel mondo del cinema”.