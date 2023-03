La frecciata di Heather Parisi a Ultimo: “Se sono contenta di essere sua suocera? Non so chi sia” | VIDEO

La frecciata di Heather Parisi a Ultimo: “Non so chi sia” | VIDEO

Ospite dell’ultima puntata di Belve, in onda su Rai 2 nella serata di martedì 14 febbraio, Heather Parisi è stata interpellata dalla conduttrice Francesca Fagnani sulla relazione tra la figlia Jacqueline Luna Di Giacomo e il cantante Ultimo.

La risposta della showgirl, però, ha lasciato tutti a bocca aperta con molti utenti sui social che l’hanno interpretata come una vera e propria bordata nei confronti del cantante.

“È contenta di essere la suocera di Ultimo?” ha chiesto Francesca Fagnani a Heather Parisi, che ha fatto finta di non conoscere l’interprete. “Di chi? Non lo so di cosa parli” ha infatti risposto l’americana.

Gossip / Jacqueline Luna Di Giacomo contro la madre Heather Parisi: “Lei non sa nulla, mi ha mancato di rispetto”

“Abbiamo fatto un patto in famiglia, nessuno parla delle situazioni private. Io non parlo della mia storia, figuriamoci se mi metto a parlare delle cose private di mia figlia – ha poi spiegato Heather Parisi – Il gossip è come la puntura di una zanzara: all’inizio è solo un piccolo puntino, poi se ti inizi a grattare la cosa si ingigantisce sempre di più. La gente gode di queste cose, ma il gossip non è una cosa fatta per me”.

Le dichiarazioni di Heather Parisi sono state successivamente commentate dalla figlia Jacqueline Luna Di Giacomo, che ha attaccato duramente la madre sui suoi profili social rivelando, tra le altre cose, di non avere più rapporti con lei da 10 anni.