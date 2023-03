Tra Fedez e Chiara Ferragni è tornata l’armonia. Ormai il rapper – dopo il periodo di crisi e l’annuncio di ritiro dai social – sembra essere tornato quello di sempre. Così Fedez è tornato a pubblicare le storie in cui ride e scherza con i figli e la moglie Chiara. Il periodo buio sembra ormai alle spalle. Ma vediamo cosa è successo.

Dall’immediato dopo-festival il rapper era piombato in una crisi pesante con annessa sparizione dai social. Molti avevano attribuito la cosa al bacio durante Sanremo tra il rapper e Rosa Chemical che si pensava fosse causa principale del silenzio.

Il silenzio social di Fedez era già stato rotto dallo stesso cantante nella serata di lunedì 6 marzo in una serie di video pubblicati sulle stories Instagram in cui il rapper aveva spiegato di non essere stato bene a causa degli psicofarmaci aggiungendo anche che Chiara Ferragni gli era sempre stato accanto, smentendo, dunque, le voci che volevano la coppia in crisi.

Insomma, tutto sembrerebbe essere rientrato in casa Ferragnez, motivo per cui numerosi follower continuano a ritenere che, problemi di salute a parte, in realtà l’ultimo mese della coppia sia stata una mossa di marketing per aumentare l’attenzione nei loro confronti e mantenere alte le aspettative in attesa della seconda stagione della serie che narra la loro vita.