Fedez smentisce le voci di una possibile crisi sentimentale con sua moglie Chiara Ferragni e spiega i motivi della sua recente assenza dai social network. “Escono quotidianamente notizie su me e la mia famiglia, ma è giusto che vi racconti io cosa sta succedendo”, ha detto nella prima di una lunga sequenza di storie su Instagram.

“Devo partire da più indietro – ha aggiunto – quando mi è stato diagnosticato il tumore al pancreas. Solo oggi ho realizzato di non essermi preso cura della mia salute mentale rispetto a questo evento, mi sono solo affidato a psicofarmaci. Ne ho cambiati molti in questi mesi, poi ne ho trovato uno che non era adeguato a me. A gennaio ho iniziato a prendere questo antidepressivo molto forte, che mi ha cambiato molto, agitato tanto, e dato effetti collaterali molto forti come tic alla bocca che mi impedivano di parlare”.

A quel punto ha dovuto sospendere l’assunzione senza scalare le dosi. “Una cosa che solitamente non si fa”, osserva il rapper, “a meno che non ci siano dei rischi importanti”. In seguito a ciò ha sofferto del cosiddetto “effetto rebound”, il ripresentarsi o l’inasprimento di una malattia dopo la sospensione di un trattamento farmacologico. “Mi ha dato un annebbiamento cognitivo – prosegue Fedez – spasmi muscolari alle gambe che mi impedivano di camminare, vertigini, nausea. Ho perso 5 chili in 4 giorni. Non riuscivo a lavorare, non c’ero alla presentazione di LoL, né al processo per la strage di Corinaldo”.

“Ad oggi non sono al 100%, ho ancora un po’ di vertigini e sudorazione, ma miglioro giorno dopo giorno. Per quanto questo periodo sia stato infelice, mi ha fatto capire molte cose. Ad esempio quanto io voglia focalizzarmi sulla mia salute mentale, sulla mia famiglia e su mia moglie. In questo periodo è stato detto di tutto su di lei, ma è l’unica persona che mi è stata affianco. Mi dispiace che abbia subito una tempesta di merda mediatica immeritata. Se posso darvi un consiglio, qualsiasi evento traumatico possa accadervi, prendetevi cura delle vostre ferite”.