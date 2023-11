Ilary Blasi e i presunti tradimenti di Francesco Totti: “Tutta Roma sapeva” | VIDEO

Ilary Blasi e i presunti tradimenti di Francesco Totti: “Tutta Roma sapeva”

Disponibile su Netflix dal 24 novembre scorso, il docufilm di Ilary Blasi, Unica, continua a far discutere questa volta per un estratto in cui la stessa conduttrice afferma che tutta Roma era a conoscenza non solo della relazione extraconiugale di Francesco Totti con Noemi Bocchi ma anche di altri presunti tradimenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Netflix Italia (@netflixit)

“L’ho scoperto dopo che Roma sapeva, a me nessuno ha mai detto niente… ma un po’ li capisco, chi si metterebbe in mezzo a una famiglia così grande e simbolica?” afferma Ilary Blasi nel docufilm.

Nell’estratto, poi, vengono interpellati alcuni cittadini, tra cui un tassista, il quale afferma che tutti sapevano che a Totti piacevano “i maritozzi con la panna e le donne”.

Francesco Totti, quindi, secondo il “vox populi” avrebbe tradito Ilary Blasi anche in altre occasioni. Che è quello che sostiene anche Fabrizio Corona, il quale, attraverso Instagram ha dichiarato: “Totti amava da morire Ilary e credo che la ami tutt’ora ma l’ha sempre tradita, sempre”.

Secondo l’ex paparazzo, anche Ilary Blasi che “ha sempre perdonato e ha sempre fatto finta di non vedere”, avrebbe iniziato a tradire l’ex calciatore.