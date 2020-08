Il post di Ilary Blasi in discoteca scatena l’ira social

Ilary Blasi è finita nel mirino delle critiche per il suo ultimo post Instagram. Nella foto la conduttrice è a bordo della pista da ballo di una discoteca e nella descrizione scrive: “Facciamo festa?”. Uno scivolone che i follower della moglie di Totti non perdonano. Dopo la decisione del governo di chiudere le discoteche in seguito alla risalita dei contagi da Covid-19, il post di Ilary Blasi è apparso fuori luogo agli utenti social: “Non mi sembra il periodo storico adatto per fare sta gran festa”, “Direi che non è il momento”, “Non si può”, “Magari con la mascherina…” le hanno scritto.

Visualizza questo post su Instagram “Facciamo festa?!!” Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 17 Ago 2020 alle ore 3:16 PDT

Leggi anche: 1. Santanché a TPI: “La mia discoteca resta aperta, l’unica cosa vietata è ballare”/ 2. Sileri a TPI: “Si è scelto il principio di massima precauzione” 3. Il proprietario del Papeete a TPI: “La chiusura delle discoteche una mossa per sabotare la campagna elettorale”

Potrebbero interessarti Le sorelle Enardu e la torta di compleanno con la svastica Francesco Facchinetti contro un vip: “Sei ricco e famoso e chiedi lo sconto? Mi fai pena, ti prendo a calci in c**o” Dopo Aquilani, Michela Quattrociocche ritrova l’amore: ecco chi è il nuovo fidanzato