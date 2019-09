Ilaria D’Amico parla della sua relazione con Buffon in un’intervista

Ilaria D’Amico commenta in un’intervista al Corriere della Sera la sua relazione con Gigi Buffon, proprio nel giorno in cui la conduttrice tv tornerà a commentare su Sky la Champions League, con il programma di “Champions League Show”.

La giornalista confessa che le piacerebbe tornare a occuparsi di politica, la passione che da sempre coltiva insieme a quella per lo sport. Negli anni in cui Buffon giocava nel Paris Saint Germain, Ilaria D’Amico ha vissuto in Francia per stargli vicino, e per questo non ha potuto occuparsi della politica italiana.

Ma ora che Gigi è tornato alla Juventus potrà tornare a coltivare il suo sogno.

Durante l’intervista, parla anche della sua relazione privata con Buffon, rivelando di non sopportare l’accanimento dei giornalisti gossip, che vogliono fotografare i loro momenti d’intimità e vociferano continuamente di un’altra gravidanza.

“L’eccessiva attenzione alla mia vita privata? Stando alle foto che pubblicano di noi, io e Gigi passiamo la vita avvinghiati. Ci vogliamo molto bene ma non è esattamente così”, rivela la giornalista sportiva.

“Che dire, non è che l’abbia presa bene, no. Anche perché non sono mai stata una persona che ama molto raccontarsi: facciamo la nostra vita, usciamo, ma evitiamo i posti mondani e proviamo a vivere una vita piuttosto riservata. A questa indagine costante della mia vita, in cui ci si chiede ogni giorno se sono incinta o no, non mi ci sono ancora abituata. Capisco il gioco delle parti, ma non mi piace”, dice Ilaria D’amico.

Potrebbero interessarti Michelle Hunziker fa un commento su Belen: “Ha preso 27 tapiri. In confronto a lei sono noiosa” Aida Yespica, lo spigliarello di “Nove settimane e mezzo” da Barbara D’Urso | VIDEO Minacce di morte a Fabio Volo dai fan di Ariana Grande. Lui risponde: “Dove sono i genitori di questi ragazzi?”

Ilaria D’Amico: “Ecco perché ho scelto di non lavorare più di domenica”

Calendario Champions League 2019 2020: le partite in programma oggi | 1 giornata gironi