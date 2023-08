Harry e William, nessuna tregua tra i fratelli: “Non lo possono perdonare”

La disputa tra il principe William e il fratello Harry non è destinata a rientrare. Lo sostengono diversi osservatori della casa reale, dopo le notizie di un presunto gesto distensivo da parte del duca di Sussex.

Secondo l’esperta Sarah Hewson, i due figli di Diana e Carlo non sembrano avere alcuna intenzione di lasciarsi alle spalle la faida. “In questa fase, non vedo alcuna prova che ci sia ancora il desiderio, da entrambe le parti, di porre fine a tutto questo”, ha detto a Sky News Australia.

Anche il biografo reale Tom Bower si è detto pessimista sulla tregua che Harry avrebbe proposto al fratello, visti i “danni” che le sue dichiarazioni hanno causato all’immagine della famiglia. “Penso che l’offerta di Harry alla fine verrà respinta. Dubito che William e Kate possano perdonare Harry”, ha detto al settimanale britannico Ok!.

Harry e Meghan Markle si sono trasferiti in California nel 2020, dopo il ritiro dagli incarichi pubblici della famiglia. Da allora hanno parlato pubblicamente delle dispute con il resto della famiglia reale in un documentario Netflix e in “Spare”, autobiografia di Harry.