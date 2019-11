Harry e Meghan, il Natale negli Stati Uniti fa infuriare la Regina

Harry e Meghan e il Natale negli Stati Uniti (che non piace alla Regina)

Il principe Harry e Meghan Markle l’avevano detto da tempo: il Natale lo trascorreranno negli Stati Uniti, da mamma Dora. O, meglio, all’inizio sembrava che i duchi di Sussex avessero scelto di passare solo il periodo del giorno del Ringraziamento dall’altra parte dell’Oceano, ma si fanno sempre più insistenti le voci secondo cui Harry, Meghan e il piccolo Archie non saranno a Sandringham per il Natale 2019.

I duchi sono pronti a rompere la tradizione, ancora una volta, andando incontro così all’ira di nonna Elisabetta II. La prassi della royal family vorrebbe infatti che tutta la famiglia si ritrovi sotto lo stesso tetto – quello, appunto, della tenuta di Sandrigham – per trascorrere insieme il santo Natale, ma pare proprio che quest’anno i duchi di Sussex daranno buca alla Regina.

Lo sanno bene, i due, eppure – secondo quanto si legge sui tabloid britannici – avrebbero deciso di trascorrere un po’ di tempo lontano da Londra. D’altronde è da molto, ormai, che Meghan Markle manca da casa ed è decisa a far conoscere al piccolo Archie il luogo in cui è nata e cresciuta.

Sembra proprio che il duca e la duchessa di Sussex siano intenzionati ad allungare la loro permanenza negli Stati Uniti. Se, infatti, l’idea di volare in California da mamma Dora sembrava limitata a qualche settimana, pare invece che la famigliola approfitterà delle sei settimane di stop dai doveri di Corte per restare più tempo negli Stati Uniti.

È un Natale speciale, questo per il duca e la duchessa di Sussex, perché è il primo del piccolo Archie. Sarebbe quindi la prima festività natalizia che il primogenito di Harry e Meghan passerebbe con la royal family. La sua eventuale assenza non piacerà a Sua Maestà la Regina, da sempre particolarmente severa rispetto al protocollo reale e alle tradizioni di Corte. Bisognerà attendere ancora un po’ per capire come si muoveranno Harry e Meghan, ben consapevoli che un passo sbagliato potrebbe far vacillare i già fragili equilibri di Buckingham Palace.

