I capelli di Giuseppe Conte: il taglio da autodidatta del premier

Al termine del primo lockdown in Italia si è parlato anche dei capelli del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il taglio del premier è stato invidiato da tanti a quel tempo dato che i parrucchieri erano chiusi e quindi chi più chi meno si è dovuto arrangiare. Protagonista del tema capelli anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ormai è storico il suo fuorionda. Come detto non ha avuto particolari problemi Giuseppe Conte. Il premier ha forse violato le regole del lockdown facendosi tagliare i capelli di nascosto? Chi taglia i capelli a Conte? Ad occuparsi di questo tema sono state Le Iene: un inviato della trasmissione di Italia 1 ha infatti incalzato Giuseppe Conte sui capelli curati. “Le rivelo un segreto eccezionale, e siccome è un segreto e lei non mi crederà sono già disponibile alla prova: me li taglio da solo”, ha detto il premier. Anche Rocco Casalino, portavoce di Giuseppe Conte, ha confermato: “Si taglia i capelli da solo, ha questa fissa. Anche prima del lockdown si tagliava i capelli da solo, l’ha sempre fatto”. Il premier Giuseppe Conte si è poi proposto di tagliare i capelli anche all’inviato de Le Iene: “Li so tagliare, se non ci crede, posso tagliarglieli io… È una vecchia pratica che appresi anni fa, quando frequentavo l’università: li tagliavo anche a tutti i miei coinquilini”. Scettico il parrucchiere di Mattarella, Franco Alfonso, che all’AdnKronos disse: “Ho visto in una trasmissione che il premier Conte si taglia i capelli da solo. Che dire? Io che faccio il barbiere non ci riesco. Beato lui che lo sa fare da solo”.

