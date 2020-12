Giulia De Lellis e i consigli sui regali di Natale

Scoppia la polemica su Giulia De Lellis e sulle sue ultime dichiarazioni Instagram. L’influencer, ex fidanzata di Andrea Damante, ha condiviso una serie di Stories nelle quali dispensa ai fan consigli per i regali di Natale. Nulla di male fin qui. Le critiche, infatti, arrivano dopo che la blogger pronuncia una frase, messa anche per iscritto con tanto di errore ortografico, rivolta ai follower di sesso maschile: “Se poi la vostra fidanzata o vostra moglie merita un regalo un po’ più importante perché ha fatto la brava e quindi volete spendere un po’ di più..”, dice l’influencer, consigliando gioielli di una nota casa di moda francese molto costosi. Dichiarazioni che hanno scatenato la bufera sui social.

Le critiche partono dalla frase “se ha fatto la brava e quindi volete spendere un po’ di più”. Nei commenti al post, riportati da Gossip e Tv, si legge: “Che brezza medioevale le storie di Giulia De Lellis. Mi raccomando fate le brave altrimenti niente regalino”. E ancora:“Per fortuna non viviamo più nel Medioevo, non meritiamo un regalo solo per essere state bravi angeli del focolaio e siamo libere di desiderare ben altro di un uomo che ci regala cose per la casa”.

Non mancano le critiche all’errore grammaticale: “Grazie Giulia che ci ricordi sempre due cose importanti: che l’italiano è una lingua sopravvalutata e che le donne devono fare le brave, altrimenti gli uomini si inc****o”. Un altro utente aggiunge: “La vostra compagna. Compagna. Senza i. A tutti quei giovani che seguono influencer come questa che manco conosce le basi della grammatica, studiate, evolvetevi, fate la differenza. Non morite dietro allo schermo di uno smartphone”.

Leggi anche: 1. Giulia De Lellis: il suo libro era fuffa e lei è ricascata in una storia tossica; // 2. Giulia De Lellis conferma la rottura con Andrea Iannone: “Momenti delicati”

Potrebbero interessarti Chiara Ferragni invita Leone a salutare la sorellina nel pancione, la reazione del bambino entusiasma il web L’ex ragazza di Fedez commenta il video di Chiara Ferragni. Il rapper si infuria Chi è Natalia Garibotto, la modella brasiliana a cui Papa Francesco ha messo like su Instagram