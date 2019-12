Giulia De Lellis cerca collaboratori: l’influencer lancia l’appello sui social

Giulia De Lellis lancia un appello: cercasi collaboratori. La giovane influencer è alla ricerca di esperti di grafica, fotografia e videomaker.

L’annuncio è arrivato (come di consueto) su Instagram, dove la De Lellis regna (quasi) incontrastata con i suoi 4,4 milioni di follower.

In una serie di stories, l’influencer ha avviato la caccia ai collaboratori: “Ho bisogno di giovani che abbiano voglia di lavorare tanto quanto me e di creare e crescere insieme al mio team”.

Ma per far cosa, esattamente? “Sta per nascere un nuovo progetto e voglio metterlo su con uno di voi, forse più di uno. Mi date una mano?”

Per candidarsi è semplice: basterà inviare un’email all’indirizzo indicato nelle stories mettendo in oggetto la posizione per la quale si invia il materiale.

Per la sezione FOTOGRAFO (una persona creativa ed entusiasta) sarà necessario allegare Nome, Cognome, Cv e Portfolio del candidato. Stessa cosa per il grafico (carico di gioia e idee, nonché munito di molta pazienza) e il videomaker, posizioni per le quali si potrà allegare anche già il materiale prodotto in precedenza.

La De Lellis conclude dicendo: “So che ci sono tanti ragazzi con tanto talento. Non vedo l’ora di trovarvi”.

Potrebbero interessarti Bella Thorne torna a provocare, sul web lo scatto in bikini: “Guardate anche il fiore” Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci insieme dopo la lite: ritorno di fiamma? L’indizio sui social Diana Del Bufalo e il consiglio alle fan dopo la rottura con Ruffini: “Donne, ascoltate il sesto senso”

Se il vostro sogno è lavorare per un’influencer, allora che aspettate a candidarvi? Affrettatevi a visitate il suo account Instagram.

Il successo del libro di Giulia De Lellis: quando le corna sono di tutte (e battono Stephen King)