Giovanni Angiolini dimentica Michelle Hunziker: ecco chi è la sua nuova fiamma

Giovanni Angiolini dimentica Michelle Hunziker: chi è la sua nuova fiamma

Dopo la relazione naufragata con Michelle Hunziler e le accuse lanciate dall’ex marito di quest’ultima, Tommaso Trussardi, il “medico più bello d’Italia” Giovanni Angiolini frequenta una nuova compagna: l’influencer tedesca Hanna Weig.

Il dottore è stato paparazzato tra le vie di Milano mentre si scambiava tenere effusioni con la sua nuova fiamma. A fotografarli è stato il magazine Chi, che scrive: “La nuova coppia ha acceso la curiosità dei tabloid in Germania visto che Hanna, fino a metà ottobre, era sposata con Jorn Schlonvoigt”.

Giovanni Angiolini ha avuto una breve relazione con Michelle Hunziker subito dopo il divorzio della conduttrice con l’imprenditore Tomaso Trussardi, il quale, proprio di recente, ha commentato il flirt con le seguenti parole: “Un uomo che si insinua in una relazione in crisi, con una donna sposata e madre di due bambine piccole, non posso considerarlo una persona perbene”.

Hanna Weig: chi è la nuova compagna di Giovanni Angiolini

Modella, influencer e imprenditrice tedesca, Hanna Wei ha 26 anni. Nata a Vohenstrauss, in Germania, è mamma di Delia, nata nel 2017 dal matrimonio con l’attore e musicista Jorn Schlonvoigt, terminato proprio di recente. Quest’ultimo, in un’intervista alla Bild, ha affermato di essere rimasto in ottimi rapporti con l’ex moglie per il bene della figlia.