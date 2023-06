“Aspetto qualcuno di affidabile”, Giorgia Soleri e il misterioso post sui social: frecciatina per Damiano?

Giorgia Soleri e il misterioso post sui social: frecciatina per Damiano?

Giorgia Soleri lancia una frecciatina al suo ex Damiano David? Se lo sono chiesti molti follower dopo che, tra le stories Instagram dell’influencer, è apparso un messaggio abbastanza enigmatico, successivamente rimosso dalla stessa Soleri.

“Aspetto qualcuno di affidabile” è il titolo delle poche righe pubblicate sul profilo dell’influencer in cui si parla di una relazione sbagliata.

“Invece di trovare supporto e affidabilità nella tua relazione, potresti aver avuto a che fare con partner che non sono in grado di prendersi cura di te e sono a malapena in grado di autogestirsi” si legge ancora nel post che, come detto, è poi stato cancellato dall’influencer.

Il post ha scatenato subito i follower convinti che il messaggio fosse indirizzato all’ex compagno di Giorgia Soleri, il cantante dei Maneskin Damiano David.

Numerosi utenti, fan dell’interprete, si sono anche scagliati contro l’influencer accusandola di essere incoerente. Alcuni, infatti, hanno confrontato alcune dichiarazioni di Giorgia Soleri facendole notare che diversi anni fa parlava così del suo compagno: “Mi sento fortunata per averlo al mio fianco, per la persona che è, per il suo supporto, per ciò che ogni giorno imparo da lui, per il tipo di rapporto che abbiamo e per tante altre cose”.