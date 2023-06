Giorgia Soleri dopo l’addio a Damiano: “Ho ripreso i mezzi pubblici”

Dopo l’addio a Damiano David, Giorgia Soleri torna alla “normalità”: è stata la stessa influencer, infatti, a condividere una storia sul suo profilo Instagram in cui ha raccontato ai suoi follower di aver ripreso i mezzi pubblici dopo anni e di essere felicissima per questo.

“In questi giorni – scrive Giorgia Soleri – dopo anni probabilmente ho iniziato a prendere i mezzi pubblici perchè finalmente sto meglio (per il caldo? per il mix di farmaci azzecato? perchè il cielo o chi per lui ha deciso di darmi tregua? per tutte queste cose? non lo so e ho paura a chiedermelo)”.

“Sono felicissima perchè li amo!” ha quindi aggiunto l’influencer che poi ha aggiunto una postilla: “Ci sarebbe da parlare anche del privilegio nel poter scegliere come muoversi e quando, ma è un discorso che abbiamo affrontato x volte quindi per oggi niente pippone”.

Intanto, continuano le indiscrezioni sulla rottura con il cantante dei Maneskin. L’ultimo rumors, in ordine di tempo, è quello lanciato dagli esperti di gossip Amedeo Venza e Deianira Marzano, secondo cui Giorgia Soleri aveva già un’altra relazione prima della separazione da Damiano David.

“La Soleri pare non si sia strappata i capelli per Damiano perché, si vocifera, pare abbia già da MESI una love story con un imprenditore nel settore cosmetico. Il quale, tra l’altro, giustamente, pare, dopo le ultime agghiaccianti dichiarazioni, l’abbia pure mollata” hanno dichiarato i due.