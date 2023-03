Giorgia Soleri e Damiano David sono in crisi? “C’è di mezzo una collega di lui”. La replica della coppia

Giorgia Soleri e Damiano David sono in crisi? La replica della coppia

Giorgia Soleri e Damiano David sarebbero in crisi per colpa di una collega di lui per la quale il cantante dei Maneskin nutrirebbe una forte simpatia: a lanciare l’indiscrezione bomba è Dagospia.

Sul sito diretto da Roberto D’Agostino, infatti, si legge: “Giorgia Soleri, influencer, ‘poetessa’ e fidanzata di Damiano David dei Maneskin, é nel cast di Pechino Express. Gira voce che il cantante nutra una forte simpatia per una collega molto più famosa dell’ingombrante fidanzata. Potrebbero esplodere due coppie…”.

A smentire il gossip, però, ci hanno pensato subito i diretti interessati mostrandosi insieme sui social. Tra le stories del profilo Instagram del cantante dei Maneskin, infatti, è apparso un video che ritrae proprio Damiano David e Giorgia Soleri, insieme, su un aereo.

Gossip / Giorgia Soleri e la sua malattia a Pechino Express, l’attacco di Selvaggia Lucarelli: “Stucchevole”

“Abbiamo una donna francese accanto a noi che ci odia così tanto” ha scritto il cantante, arrivato a Parigi con la sua compagna.

I Maneskin, infatti, il prossimo 13 marzo si esibiranno nella capitale francese nell’ambito del loro tour europeo “Loud Kids World Tour”.