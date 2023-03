Giorgia Soleri e la sua malattia a Pechino Express, l’attacco di Selvaggia Lucarelli: “Stucchevole”

Pechino Express, Selvaggia Lucarelli contro Giorgia Soleri

Selvaggia Lucarelli torna a parlare di Giorgia Soleri e della sua malattia, che non le ha impedito di partecipare all’ultima edizione di Pechino Express dove fa coppia con l’amica influencer Federica Fabrizio.

La giornalista già qualche giorno fa si era scagliata contro l’attivista commentando la sua partecipazione al reality show in onda su Sky: “Quindi il dolore che la costringeva a letto per settimane e non permetteva di pianifica nulla (parole sue), ora non è più invalidante ma è diventato gestibile, in base alle occasioni a cui non può rinunciare (Pechino Express)”, aggiungendo sarcastica: “Siamo felici per lei, dai, una buona notizia!”.

Ora, Selvaggia Lucarelli è tornata all’attacco dopo un’intervista a La Repubblica in cui Giorgia Soleri ha dichiarato che partecipando a Pechino Express “ho voluto dimostrare che si può avere una vita nonostante la malattia”.

“Ho pensato che il mio dolore potesse essere utile, perché qualcuno possa dire: ce l’ha fatta lei, ce la posso fare anche io” ha aggiunto l’influencer.

“Madonna santissima non se può più – ha commentato Selvaggia Lucarelli su Instagram – Dire ‘l’ho fatto perché voglio fare tv e diventare famosa’ pare brutto”.

“Dover ammantare di eroismo e altruismo anche la partecipazione a un semplice, fighissimo programma di intrattenimento. E su, dopo un po’ tutto questo diventa stucchevole”.