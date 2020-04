Gigi Hadid è incinta: l’esilarante reazione di Fedez

Gigi Hadid è incinta. La giovane top model aspetta un figlio dal compagno Zayn Malik, ex cantante degli One Direction. A riportare la notizia il sito di gossip TMZ. La coppia sta passando la quarantena nella casa della famiglia di Gigi, in Pensylvania. Con loro anche la sorella Bella Hamid. I due non hanno ancora confermato la gravidanza ma i fan si sono gia scatenati in commenti di gioia. Tutti, tranne uno: Fedez, innamorato platonicamente della top model ha commentato su Instagram: “Ciao Gigi, io un po’ ci avevo creduto“, con tanto di cuore infranto.

25 anni appena compiuti lei, 27 lui Gigi Hadid e Zayn Malik sono la coppia è tra le più chiacchierate (e belle) del web. I due si sono messi insieme nel 2015 per annunciare poi la loro separazione nel 2018. Dopo un lungo periodo di rottura e un infinito tira e molla che ha tenuto i fan con il fiato sospeso, lo scorso gennaio hanno confermato di essere tornati insieme. Ora stanno passando il periodo di quarantena nella fattoria di famiglia di lei, in Pennsylvania, dove Gigi ha festeggiato pochi giorni fa il suo compleanno. E proprio quando Gigi ha postato su Instagram le foto del compleanno sono scattati i rumors sulla gravidanza, complice una pancia piuttosto pronunciata che, su una come lei, fa sorgere più di una domanda.

Diverse le fonti vicine alla coppia che hanno confermato la gravidanza e riferito che Gigi sarebbe alla ventesima settimana : “non è chiaro se i due conoscano il sesso del loro bambino ma la coppia è molto eccitata”. Ne Hadid ne Malik hanno confermato la sua gravidanza sui social media. E probabilmente vogliono tenere la notizia nascosta e godersi questi giorni magici insieme, complice il lockdown.

In una intervista rilasciata a febbraio dalla rivista i-D Gigi Hadid ha parlato del suo desiderio di creare una famiglia. Quando le è stato chiesto del suo futuro nel settore della moda, Hadid ha risposto: “Penso che quando invecchierò un giorno metterò su famiglia e non so se sarò sempre una modella. Amo il lato creativo della moda, è così appagante. Le persone con cui lavoro mi rendono così felice, sono così fortunata ad averle intorno. Ma chi lo sa? Forse mi dedicherò alla cucina a tempo pieno”. I fan sono felicissimi della notizia. Tutti, tranne Fedez la cui “cotta” per la bella topmodel non è un segreto, neanche per Chiara Ferragni. Appresa la notizia il rapper ha scritto su Instagram un messaggio di addio alla bella Gigi, rassegnandosi al fatto che il suo cuore appartiene ad un altro.

