Georgina Rodriguez attaccata per il suo regalo di Natale a Cristiano Ronaldo

Georgina Rodriguez, compagna del calciatore Cristiano Ronaldo, è stata duramente attaccata per il suo regalo di Natale al fuoriclasse portoghese: Rolls Royce Dawn con cambio a 8 marce del valore di 350mila euro.

Il super regalo, immortalato sui social dalla stessa Georgina Rodriguez, però, non è piaciuto a tutti, a partire dal presidente della Cantabria, Miguel Ángel Revilla.

Durante il programma spagnolo Más vale tarde, infatti, Revilla ha attaccato duramente Georgina Rodriguez: “L’ho trovato pornografico. Con quello che sta passando la gente, è immorale che queste cose appaiano in televisione. Questo tipo di atteggiamento è la pornografia più cruda”.

L’uomo, poi, ha lanciato un appello ai media spagnoli affinché non riprendano questo tipo di notizie per rispetto nei confronti di tutte quelle persone che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese.

La coppia, dal canto suo, non ha commentato le parole del presidente della Cantabria. Anche perché Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo, secondo quanto scrivono i giornali portoghesi, sarebbero nel frattempo impegnati a trovare quattro dipendenti per la loro mega-villa in Portogallo a cui sarebbero disposti a offrire 6mila euro al mese.