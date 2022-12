Cristiano Ronaldo cerca un maggiordomo: lo stipendio è da capogiro

In attesa di capire dove andrà a giocare dopo la rescissione del contratto con il Manchester United, Cristiano Ronaldo si sta godendo le vacanze post-Mondiale con la sua compagna Georgina Rodriguez e i suoi figli: i due, intanto, sarebbero alla ricerca di un maggiordomo per la loro mega villa in Portogallo.

La maxi proprietà, del valore di 21 milioni di euro, vanta sette camere, ognuna dotata di bagno e spogliatoio, un garage per le numerose auto del calciatore portoghese e un giardino immenso.

Motivo per cui serve una persona fidata che si prenda cura della casa quando i due non saranno in Portogallo (le ultime voci di mercato danno Cristiano Ronaldo prossimo al trasferimento in Arabia Saudita).

Al maggiordomo, il cui profilo verrà valutato direttamente da Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez in persona, verrà destinato uno stipendio da 6mila euro al mese.