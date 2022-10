Totti e la nuova casa a Roma Nord: va a vivere con Noemi Bocchi?

Francesco Totti avrebbe acquistato una nuova casa a Roma Nord, precisamente nel quartiere di Vigna Clara, dove potrebbe trasferirsi con la sua nuova compagna Noemi Bocchi.

A lanciare l’indiscrezione è il sito The Roman Post, secondo cui l’ex calciatore della Roma si sarebbe trasferito in piazza Stefano Jacini, a due passi da Corso Francia.

Totti avrebbe acquistato un attico all’interno di un lussuoso comprensorio dotato di ogni comfort: dalla piscina ai campi da tennis.

La scelta sarebbe dettata dal cuore: l’attuale compagna dell’ex capitano della Roma Noemi Bocchi, infatti, è originaria di Roma Nord.

I due, quindi, potrebbero fare il grande passo e andare a vivere insieme o quantomeno continuare a frequentarsi in abitazioni diverse ma senza essere troppo distanti l’uno dall’altra.

Totti, che è nato a Porta Metronia, nel quartiere Appio-Latino, ha sempre vissuto a Roma Sud. L’ex calciatore, infatti, si era prima trasferito a Casal Palocco e poi all’Eur dove attualmente vivono i suoi figli, anche per la vicinanza con il campo di allenamento della Roma, che si trova a Trigoria, non molto distante dal quartiere Eur per l’appunto.