Selfie e “dispetti”: Francesco Totti a Madrid con Noemi, Ilary Blasi all’Eur con Bastian

Francesco Totti vola a Madrid con Noemi Bocchi, Ilary Blasi si gode la città eterna insieme alla figlia Isabel e al nuovo fidanzato Bastian Muller. Il selfie di coppia del calciatore e della nuova compagna impazza sui social, ma la replica della conduttrice tv che filma il vichingo che gioca con la terzogenita di Totti fa infuriare sicuramente lo sportivo. Le nuove vite dei due ex scorrono parallele tra frecciatine e intrecci pericolosi.

Una volta arrivati a Madrid, Totti e Noemi sono stati accolti da Carlo Ancelotti che li ha voluti in qualità di ospiti d’onore allo stadio Bernabeu per assistere al match tra Real Madrid e Celtic (conclusasi con il due a zero realizzato dalla squadra di Ancelotti). È stato proprio Totti a condividere sul suo profilo Instagram una foto scattata sugli spalti. Accanto a lui una sorridente Noemi, da un anno compagna dell’ex capitano della Roma. Al termine dell’incontro, la coppia avrebbe cenato in un ristorante di Madrid.

Ilary Blasi all’Eur con Bastian Ilary Blasi dopo il successo della prima puntata dell’Isola dei famosi torna a Roma e in attesa di ripartire per Milano si gode la città eterna con Bastian Muller. Girano sul web foto di famiglia al parco e momenti di felicità per le vie della capitale. Il nuovo fidanzato viene ospitato nella villa all’Eur che la conduttrice condivideva con Totti e che il tribunale ha deciso spetti a lei dove ci vivrà con i figli. Filma la piccola Isabel che gioca in salotto con la cuginetta Nicky e si sente la voce dell’imprenditore tedesco che sta partecipando al gioco. La terzogenita di Totti è bellissima con il suo sorriso contagioso e il visino dolcissimo. Tenera, guarda Muller e fa le smorfie tra una partita e l’altra. Sicuramente l’ex capitano non avrà gradito il video e anche i follower fanno notare a Ilary che postare quel siparietto è stato un colpo basso.