Filippo Magnini: “Ho conquistato Giorgia Palmas con un tiramisù. Me la sposo”

Filippo Magnini e Giorgia Palmas

Filippo Magnini e Giorgia Palmas sono fidanzati da oltre un anno e ora il campione di nuoto e la showgirl convoleranno presto a nozze secondo quanto dichiara lui. Ospite alla trasmissione Storie Italiane su Rai1, Magnini ha svelato come ha conosciuto Giorgia Palmas.

“Ormai siamo assieme da un anno e mezzo. Ci siamo ufficialmente fidanzati il 15 marzo dell’anno scorso. Ho fatto i miei studi, abbiamo amici in comune come Alessandro Martorana ed Elena Barolo, ho sondato il terreno. Sapevo che era single da un po’. Lei non l’ho mai incontrata e vista prima di persona. Ho chiesto, poi, di incontrarla. Abbiamo fatto delle cene con amici, poi siamo rimasti da soli e ci siamo fidanzati. Amore a prima vista? È stato tutto perfetto. L’ho conquistata con un tiramisù. Mi piace cucinare. Invece di farle un regalo materiale al suo compleanno, le ho preparato la torta. Avevo una paura pazzesca. Invece era molto buono. E lì mi ha dato un bacio”.

Il nuotatore si dice innamoratissimo di Giorgia Palmas: “Io penso di essere fortunato. È una bellissima ragazza, è la più bella del mondo. Ci sono tante cose che mi piacciono di lei, il carattere è una mamma responsabile”.

“Quando ho beccato Federica Pellegrini in camera con Filippo Magnini”: Luca Marin racconta il tradimento

E alla domanda sul matrimonio Magnini risponde: “Quando non lo so, ma sicuramente me la sposo. Per me è un valore importante, se trovi la persona giusta come Giorgia, lo farò”.

Il campione di nuoto Filippo Magnini salva la vita a un bagnante in Sardegna

